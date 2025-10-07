ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 7. Oktober, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Zweiter Jahrestag des Hamas–Angriffs auf Israel – Am zweiten Jahrestag des Hamas–Angriffs auf Israel diskutieren die Weltspiegel–Moderatorin und Autorin Natalie Amiri sowie der Professor für Internationale Politik und Militärexperte Carlo Masala über die Ereignisse und ihre Folgen.
Zustand der Koalition und Reformen im Gesundheitssystem – Über den Zustand der Regierungskoalition und geplante Reformen im Gesundheitssystem diskutiert Maischberger mit ihrem Studiogast, dem Bundestagsabgeordneten und früheren Gesundheitsminister der SPD, Karl Lauterbach.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Natalie Amiri (ARD–Journalistin und Autorin)
Carlo Masala (Militärexperte)
Es kommentieren:
Jürgen Becker (Kabarettist)
Kerstin Palzer (ARD–Hauptstadtstudio)
Jan Fleischhauer (Focus)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.