ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 14. Oktober, ab 23:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Ist ein dauerhafter Frieden in Nahost möglich? – Es diskutieren der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU), und der Politologe Johannes Varwick.
Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? – Im Studio der Philosoph und Autor Richard David Precht.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Armin Laschet (CDU, Aussenpolitiker)
Johannes Varwick (Politologe)
Richard David Precht (Philosoph und Autor)
Es kommentieren:
Constantin Schreiber (Axel Springer Verlag)
Georg Restle (WDR)
Susanne Gaschke (NZZ)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.