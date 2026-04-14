ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 14. April, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Koalition verspricht Entlastungen – Zu diesem Thema äussert sich im Studio Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident von Sachsen).
Abgebrochene Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran – Darüber diskutieren der Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl–Theodor zu Guttenberg.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Michael Kretschmer, CDU (Ministerpräsident Sachsen)
Omid Nouripour, B'90/Grüne (Bundestagsvizepräsident und ehemaliger Bundesvorsitzender)
Karl–Theodor zu Guttenberg, CSU (Bundesverteidigungsminister a.D.)
Es kommentieren:
Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)
Kerstin Palzer (ARD–Hauptstadtstudio)
Claus Strunz (Euronews)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.