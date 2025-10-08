ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Mittwoch

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Mittwoch, dem 8. Oktober, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Mittwoch?
Wohin steuert die Regierung bei Sozialreformen, Migration und Rüstung? – Heidi Reichinnek, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, sowie SPD–Generalsekretär Tim Klüssendorf diskutieren im Studio den Kurs der Regierungskoalition bei Sozialreformen, Migration und Rüstung.
Wie sollen Deutschland und die NATO bei Drohnen–Alarm reagieren? – Über die neue Bedrohungslage durch Drohnen im deutschen Luftraum diskutiert Sandra Maischberger mit ihrem Studiogast, dem Militärhistoriker Sönke Neitzel.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Heidi Reichinnek (Die Linke, Fraktionsvorsitzende)
Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär)
Sönke Neitzel (Militärhistoriker)
Es kommentieren:
Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)
Nikolaus Blome (RTL/n–tv)
Anna Lehmann (taz)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.