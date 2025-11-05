ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Mittwoch

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Mittwoch, dem 5. November 2025, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Mittwoch?
Drohnenangriffe auf Ukraine und deutsche Rüstungshilfe: Darüber diskutieren am Mittwoch Rüdiger von Fritsch, ehemaliger Botschafter Deutschlands in Moskau, und ARD–Ukraine–Korrespondent Vassili Golod.
Abschied von der Leinwand und sein Blick auf die deutsche Politik: Schauspieler und Autor Sky du Mont ist im Studio.
Welche Talkgäste diskutieren bei Sandra Maischberger in dieser Sendung?
Vassili Golod (Ukraine–Korrespondent der ARD)
Rüdiger von Fritsch (ehemaliger Botschafter in Moskau)
Sky du Mont (Schauspieler und Autor)
Es kommentieren:
Theo Koll (langjähriger Leiter des ZDF–Hauptstadtstudios)
Ulrike Herrmann (Wirtschaftskorrespondentin bei der taz)
Vince Ebert (Kabarettist und Physiker)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.