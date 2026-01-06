«Are You The One?»: Das ist zur neuen Staffel bekannt

Das sind die 21 Teilnehmer

In der siebten Staffel stellen sich elf Frauen und zehn Männer der Herausforderung, den perfekten Partner zu finden. Mit dabei ist unter anderem die 24–jährige Studentin Ella aus München, die betont: «Ich glaube, dass es mir nicht schwerfallen wird, mein Perfect Match zu finden.» Friseurin Marla (25) aus Osnabrück findet: «‹AYTO› ist wie mein echtes Leben – Party, Drama, Jungs.» Entrümpler Chris (27) aus Essen ist derweil überzeugt: «Meine Frau muss nicht nur gut aussehen, ich muss auch mit ihr reden können.» Und IT–Spezialist Jeronymo (22) aus Köln hofft auf eine actionreiche Partnerin. Denn: «Ich kann nix mit einer Schlaftablette anfangen.»