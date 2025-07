«Are You The One - Realitystars in Love»: Starttermin und Kandidaten

Diese Kandidatinnen suchen nach dem richtigen Partner

Single–Frauen Henna (26) und Joanna (27) sammelten bereits «Are You The One?»–Erfahrung und sind erstmals bei dem VIP–Ableger der Show zu sehen. Kandidatinnen Beverly (32) und Elli (27) waren schon bei «Ex on the Beach» zu sehen. Hati Suarez ging in diesem Jahr bei «Kampf der Realitystars» leer aus, Kandidatin Antonia (25) nahm 2022 an «Germany Shore» teil. Nelly (23) sucht ein Jahr nach ihrer «Beauty and the Nerd»–Teilnahme erneut nach dem Liebesglück – schon in der dritten Folge musste sie damals die Show verlassen. Viktoria Miller (23) musste im vergangenen Jahr bei «Love Island VIP» einen frühen Exit hinnehmen. Zuvor hatte sie bei «Temptation Island» erstmals die Reality–Bühne betreten.