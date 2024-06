Ärger am Badesee: Was tun, wenn das Smartphone ins Wasser fällt?

Im Vorteil ist, wer ein Smartphone mit einem hohen IP–Rating (Ingress Protection Rating) besitzt. Diese Kennzeichnung gibt an, wie gut ein Gerät gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Ein IP67–Rating bedeutet beispielsweise, dass das Smartphone staubdicht ist und bis zu 30 Minuten in einer Wassertiefe von einem Meter unbeschadet übersteht. Höhere Werte wie IP68 bieten einen noch besseren Schutz. Wer also ein Handy mit entsprechendem IP–Rating ins Wasser fallen lässt und es direkt wieder an Land bringt, muss sich in der Regel keine Sorgen um mögliche Schäden machen.