Ariana Grande: Angreifer wurde aus Singapur abgeschoben

Johnson Wen stürmte bei «Wicked»–Premiere auf Ariana Grande zu

Wen drängte sich bei der Premiere am 13. November an den Fotografen vorbei und stürmte auf Grande zu. Ihr Co–Star Cynthia Erivo (38) zog ihn von Grande weg und stellte sich schützend vor die Sängerin und Schauspielerin. Offenbar versuchte er noch ein weiteres Mal, den roten Teppich zu stürmen, wurde beim zweiten Versuch aber von Sicherheitskräften gestoppt.