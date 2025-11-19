Ariana Grande legt Tour-Pause auf unbestimmte Zeit ein

«Wicked»–Erfolg als Wendepunkt

Mit ihrer Hauptrolle als Glinda in der Musical–Verfilmung «Wicked» erreichte Grande 2024 einen neuen Karrierehöhepunkt. Die Rolle brachte ihr nicht nur extrem viel Lob ein, sondern zog auch eine Oscar–Nominierung nach sich. Der zweite Teil des Films kommt diese Woche in die Kinos. «Ich habe so viel Zeit damit verbracht, nur Popmusik zu machen – aber ich bin als Mädchen aufgewachsen, das Musicals und Comedy liebte», erklärte die Künstlerin. Über ihre bevorstehenden Konzerte sagte Grande: «Ich werde alles geben und es wird wunderschön werden und ich bin so dankbar.» Die Tour 2026 markiert ihre Rückkehr nach ihrer «Sweetener»–Welttournee im Jahr 2019.