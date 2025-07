Ariana Grande stellt klar: Sie hört nicht mit der Musik auf

Die «Wicked»–Darstellerin, deren letztes Studioalbum «Eternal Sunshine» 2024 erschien, macht deutlich, dass sich ihre künstlerische Arbeit momentan im Wandel befinde – und das sehr bewusst. «Es sieht vielleicht nicht mehr so aus wie früher, aber ich bevorzuge, wie es sich jetzt in meinem Kopf anfühlt. Ich habe Spass. Ich bin dankbar, inspiriert und voller Vorfreude», fährt sie fort. Sie finde aktuell eine neue Balance zwischen all ihren Herzensprojekten «und mache die Dinge auf meine Weise», so die Grammy–Preisträgerin.