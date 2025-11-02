Ariana Grande und Cynthia Erivo lassen sich Partnertattoo stechen

Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) feiern ihre besondere Freundschaft und die Vorfreude auf «Wicked: Teil 2», die Fortsetzung der erfolgreichen Musicalverfilmung – mit einem neuen Partnertattoo. Die Schauspielerinnen, die im Film die Kultfiguren Glinda und Elphaba verkörpern, liessen sich den Schriftzug «For Good» in schwarzer Typografie auf die Innenseiten ihrer Handflächen stechen. «For Good» bedeutet übersetzt etwa «für immer» und ist der englische Originaltitel des zweiten Filmteils.