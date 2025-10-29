Ariana Grande verabschiedet sich von ihrer blonden Mähne

Die Verwandlung ist komplett: Ariana Grande trägt wieder braune Haare. Am 29. Oktober teilte die 32–Jährige ein Spiegel–Selfie auf Instagram, das sie mit ihrer neuen – oder besser gesagt: alten – Haarfarbe zeigt. «Es ist gut mich zu sehen, oder?», schrieb sie dazu und spielte damit auf einen Satz ihrer Filmfigur Glinda aus «Wicked» an.