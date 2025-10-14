«Armes Deutschland»: Eike Immel zeigt sein Leben mit 563 Euro im Monat

Kampf um den Neuanfang

Heute arbeitet Immel ehrenamtlich als Torwart–Trainer für Kinder und Jugendliche in seiner Heimatstadt – dort, wo einst seine grosse Karriere begann. Im Frühjahr 2025 nahm er an der Sat.1–Sendung «Promis unter Palmen» teil, ins Dschungelcamp zog er bereits 2008. Die Wohnung, in der er lebt, gehört einem Bekannten, ebenso die Möbel. «Der Staat unterstützt die Menschen, die Hilfe brauchen. Das ist sensationell, muss ich sagen», zeigt sich Immel dankbar für das Bürgergeld, das ihm zum Überleben bleibt. Nur von seinen Kindern, zu denen er weiterhin einen guten Kontakt habe, würde er niemals Hilfe annehmen.