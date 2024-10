Armie Hammer landet erste Hollywood-Rolle seit seinem Skandal

Armie Hammer ist «zurück im Sattel»

«Zurück im Sattel», schreibt Hammer in dem sozialen Netzwerk zu einer Reihe von Bildern, die ihn mit Cowboyhut und einem Drehbuch des Westerns in der Hand zeigen. Dallas Sonnier (44), der Produzent des Films, sagte zum Engagement des zuvor in Hollywood gecancelten Hammer, er «habe eine Karriere als Produzent von maskulinen Indie–Filmen wie ‹Bone Tomahawk›, ‹Brawl in Cell Block 99›, und ‹Dragged Across Concrete› [...] aufgebaut» und freue sich nun auf die Zusammenarbeit mit Hammer.