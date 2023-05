Arnold Schwarzenegger: «Ich habe meiner Familie genug Leid zugefügt»

Arnold Schwarzenegger (75) spricht in einem ersten Trailer zur neuen Netflix-Dokumentation «Arnold» über die schwierige Zeit in seinem Privatleben. «Die Leute werden sich an meine Erfolge erinnern», sagt der Hollywood-Star und Politiker in die Kamera. Er fügt hinzu: «Sie werden sich auch an diese Fehler erinnern.» Es sei «sehr hart für meine Ehe, für meine Beziehung zu meinen Kindern» gewesen. «Ich habe meiner Familie genug Leid zugefügt. Ich werde für den Rest meines Lebens damit leben müssen.»