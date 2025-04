Arnold Schwarzenegger «pumpt» mit Promis fürs Klima

Der Earth Day 2025 steht ganz im Zeichen der Muskelkraft – zumindest wenn es nach Arnold Schwarzenegger (77) geht. Der Hollywoodstar und frühere Gouverneur von Kalifornien hat am 22. April seine weltweite Mitmachkampagne «Pump for the Planet» ins Leben gerufen. Mit dieser Initiative möchte der gebürtige Österreicher ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz setzen. «Es ist Zeit, den Stillstand durch Tatkraft zu ersetzen und unsere Frustration endlich in Energie für Veränderung zu verwandeln», teilte der ehemalige Bodybuilder auf der Homepage seiner «The Schwarzenegger Climate Initiative»–Webseite und via Youtube mit.