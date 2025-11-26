Arnold Schwarzenegger verteilt Truthähne mit Ralf Moeller

Darum verteilt Arnold Schwarzenegger seit Jahrzehnten Truthähne

Nach eigener Aussage kommt die in die USA ausgewanderte «Steirische Eiche» seit über dreissig Jahren dieser schönen Tradition nach, und dafür gibt es auch einen speziellen Grund. «Als ich 1968 nach Amerika kam, wusste ich nicht einmal, was Thanksgiving ist», erzählte Arnie «Boyle Heights Beat News» im vergangenen Jahr. Damals, vor seinem Welterfolg als Bodybuilder und später als Hollywoodstar, erfuhr der junge Einwanderer die Grosszügigkeit seiner neuen Landsleute.