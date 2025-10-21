Arthur Abraham: «15 Jahre habe ich meine Familie fast nie gesehen»

Welche Momente Ihrer Boxkarriere sind für Sie bis heute die prägendsten?

Abraham: Mein erster Boxkampf war für mich der wichtigste Moment überhaupt. Damals war ich extrem aufgeregt. Besonders prägend war auch der Kampf 2006 in Wetzlar, als ich mir den Kiefer brach – und trotzdem acht Runden weiterboxte, obwohl ich fast zwei Liter Blut verlor. Das war eine der schwersten Erfahrungen meiner Karriere. Auch die Titel in zwei verschiedenen Gewichtsklassen waren etwas Besonderes, aber danach wurde es für mich fast zur Normalität, Weltmeister zu sein.