«As Ever»: Herzogin Meghan kündigt Überraschungen an

Herzogin Meghan (43) kündigt neue «As Ever»–Produkte an. In einer Mitteilung ihres Unternehmens heisst es: «Zunächst einmal ein aufrichtiges Dankeschön dafür, dass Sie das Debüt von As ever zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Wir haben geahnt, dass die Begeisterung gross sein würde, aber zu sehen, dass alles in weniger als einer Stunde ausverkauft war, war eine unglaubliche Überraschung.»