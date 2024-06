Ascot-Dresscode: Selbst für die royalen Fussknöchel gibt es Regeln

Das gilt für die Damen

Die Kleiderordnung für Damen, die in der Royal Enclosure – dem Bereich der Königsfamilie – die Pferderennen in Ascot verfolgen, sieht Kleider oder Röcke vor, die das Knie bedecken. Miniröcke sind nicht erlaubt, Hosenanzüge sind dagegen gestattet. Bei den Oberteilen sind Schulterträger, die dünner als 2,5 Zentimeter sind, nicht erwünscht. Mit trägerlosen, schulterfreien oder Neckholder–Tops bekommen die Damen genauso wenig Zutritt wie mit durchsichtigen Stoffen oder wenn sie Dekolleté zeigen. Seit einigen Jahren dürfen Jumpsuit–Trägerinnen in den royalen Bereich, wenn sie die Regeln für Schultern und Kniebedeckung einhalten.