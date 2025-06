Atomic-Kitten-Sängerin Liz McClarnon: Baby-Vorfreude nach Fehlgeburten

Überwältigende Reaktionen

Die Reaktionen ihrer Fans und Kolleginnen überwältigten McClarnon. Bandkollegin Jenny Frost /47) kommentierte: «Die beste Nachricht überhaupt... Du hast es durchgestanden, Mädchen, aber niemals den Glauben an das verloren, von dem du wusstest, dass es so sein sollte.» Sängerin Natasha Hamilton (42) schrieb: «Ich könnte nicht glücklicher für euch beide sein! Nach allem, was ihr durchgemacht habt, bedeutet dieses kleine Wunder alles.»