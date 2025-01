Aubrey Plaza äussert sich zum Tod ihres Mannes Jeff Baena

Baena hat mehr als ein Dutzend Regie– und Filmarbeiten vorzuweisen. Sein Regiedebüt gab er mit dem Drehbuch und der Regie von «Life After Beth», einer Zombiekomödie mit Plaza in der Hauptrolle, und schuf anschliessend eine Anthologieserie mit dem Titel «Cinema Toast», die 2021 auf Showtime ausgestrahlt wurde. Aubrey Plaza, die zuerst durch die Comedy–Serie «Parks and Recreation» bekannt geworden war, trat im Lauf der Jahre auch in mehreren Filmen ihres Partners wie «Life After Beth» oder «Spin Me Round» auf.