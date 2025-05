Aubrey Plaza in Cannes: Erster Red Carpet seit Tod von Ehemann

Co–Star Margaret Qualley, die in «Honey Don't!» die Hauptolle spielt, posierte neben der 40–Jährigen in einer Chanel–Robe in Nudeton und Ballerinas. Offenbar leistete sie Plaza aber auch emotionalen Beistand: Auf mehreren Fotos ist zu sehen, wie die beiden sich an den Händen halten und immer wieder in die Augen blicken und anlächeln.