Aubrey Plaza und Chris Abbott erwarten das erste Kind

«Ein täglicher Kampf»

Im August 2025 sprach die Schauspielerin erstmals öffentlich über ihre Trauer. Im Podcast «Good Hang» mit Amy Poehler (54) sagte sie: «Ich bin hier, ich funktioniere. Ich bin dankbar, dass ich mich wieder in der Welt bewege. Ich glaube, es geht mir okay, aber es ist natürlich ein täglicher Kampf.»