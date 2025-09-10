Aubrey Plaza verkauft Haus, in dem sie mit Jeff Baena lebte

Im August sprach die Schauspielerin erstmals öffentlich über ihre Trauer. Im Podcast «Good Hang» mit Amy Poehler (53) sagte sie unter anderem. «Ich bin hier, ich funktioniere. Ich bin dankbar, dass ich mich wieder in der Welt bewege. Ich glaube, es geht mir okay, aber es ist natürlich ein täglicher Kampf.»