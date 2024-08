Auch Keanu Reeves beteiligt: Neue «John Wick»-Serie in der Mache

Im vergangenen Jahr erschienen gleich zwei neue Produktionen aus dem Universum rund um den schweigsamen Killer John Wick, verkörpert von Superstar Keanu Reeves (59). Reeves selbst trat in «John Wick: Kapitel 4» noch ein – möglicherweise letztes – Mal gegen gefährliche Widersacher aus der sogenannten Hohen Kammer an. Daneben startete auch die Prequel–Serie «The Continental», in der die Vorgeschichte der Figur Winston Scott erzählt wurde, hier gespielt von Colin Woodell (32). Nun berichtet das US–Branchenportal «Deadline», dass auch eine weitere Streaming–Serie aus der Welt von «John Wick» in Arbeit sei.