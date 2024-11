Auch Konzerte in Deutschland: Robbie Williams geht 2025 auf Europatour

Erst im Kino, dann auf der Konzertbühne

2025 wird damit ganz im Zeichen des einstigen Take–That–Stars stehen. Am 2. Januar kommt sein Biopic «Better Man» in die Kinos. Der Film soll die Höhen und Tiefen von Robbie Williams Karriere zeigen und spannende Blicke hinter die Kulissen geben. Im Sommer geht es dann weiter mit Live–Konzerten. Tourauftakt wird am 31. Mai in Edinburgh sein, Ende am 20. September in Helsinki. In Deutschland wird es sieben Auftritte in sechs Grossstädten geben: Am 25. Juni gastiert der Sänger in Gelsenkirchen, am 30. Juni in Hannover, am 9. Juli in Leipzig, am 21. und 22. Juli in Berlin, am 26. Juli in München und am 10. August in Frankfurt. Der Vorverkauf startet am Freitag, 15. November, um 11:00 Uhr bei Eventim.