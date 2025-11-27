Auch mit 88 Jahren: Morgan Freeman glaubt noch an eine neue Liebe

Im Gespräch mit dem «Zeit Magazin» kam der Hollywood–Altstar auf das Thema zu sprechen und zeigte sich auf mit seinen 88 Jahren optimistisch in Sachen Liebe und befand: «Es ist gut, für die Liebe offen zu sein.» Zwar sei im Laufe seines langen Lebens die Erkenntnis gereift, dass es sich dabei zuweilen um ein «flüchtiges» Gefühl handeln kann. Auch im hohen Alter wisse die Liebe aber auch immer wieder zu überraschen, denn: «Manchmal spielt dir das Schicksal eine Karte zu, mit der du nicht gerechnet hast.»