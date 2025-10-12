Auf Bali verschollener Realitystar Kevin Njie gefunden

Kevin Njie (29) wurde gefunden. Der Realitystar, der auf Bali vermisst wurde, konnte lokalisiert werden. Das hat seine ehemalige Partnerin Emely Hüffer (29) auf Instagram mitgeteilt.
«Möchten uns von Herzen bei allen bedanken»
Kürzlich war bekannt geworden, dass der unter anderem aus «Too Hot to Handle: Germany» bekannte Njie seit mehreren Tagen vermisst wurde. «Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die geholfen, geteilt und nach Kevin gesucht haben», schreibt Hüffer jetzt in einer Story bei Instagram. Sie kann berichten: «Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend.»
Weitere Details teilt sie nicht mit. Es werde aber darum gebeten, nun alle Posts und Storys rund um die Suche nach Njie zu löschen oder nicht weiterhin zu teilen. Damit solle seiner Familie und seinen Freunden «die nötige Ruhe und Privatsphäre» gegeben werden. Abschliessend bedankt sich Hüffer «für euer Verständnis und eure Unterstützung in dieser schweren Zeit».
Zuvor hiess es noch, Njie werde seit mehreren Tagen gesucht. Er sei zuletzt am 6. Oktober 2025 in Canggu an der südwestlichen Küste der indonesischen Insel Bali gesehen worden. «Bitte jeder, der eine Info hat oder ihn auf Bali zuletzt gesehen hat, sofort melden», schrieb Hüffer in einer Story. Die Rede war von einem «sehr schlimmen Verdacht». Man brauche «jede Information über seinen letzten Standort oder wer was von ihm gehört hat». Kolleginnen und Kollegen aus der Reality–TV–Welt beteiligten sich an der Suche. Die «Are You The One»–Teilnehmerin Ariel teilte etwa den Aufruf. Sidar Sahin erklärte, dass er Kontakt zu Bekannten auf Bali aufgenommen habe. Auch das Model Bonnie Strange teilte den Aufruf in einer Story.