Auf Bali verschollener Realitystar Kevin Njie gefunden

Zuvor hiess es noch, Njie werde seit mehreren Tagen gesucht. Er sei zuletzt am 6. Oktober 2025 in Canggu an der südwestlichen Küste der indonesischen Insel Bali gesehen worden. «Bitte jeder, der eine Info hat oder ihn auf Bali zuletzt gesehen hat, sofort melden», schrieb Hüffer in einer Story. Die Rede war von einem «sehr schlimmen Verdacht». Man brauche «jede Information über seinen letzten Standort oder wer was von ihm gehört hat». Kolleginnen und Kollegen aus der Reality–TV–Welt beteiligten sich an der Suche. Die «Are You The One»–Teilnehmerin Ariel teilte etwa den Aufruf. Sidar Sahin erklärte, dass er Kontakt zu Bekannten auf Bali aufgenommen habe. Auch das Model Bonnie Strange teilte den Aufruf in einer Story.