Auf den Spuren von Diana: Prinz William stellt ikonisches Foto nach

Prinz William führt die Arbeit gegen den Klimawandel in Brasilien weiter. Den Corcovado besuchte er gemeinsam mit den 15 Finalistinnen und Finalisten des «Earthshot Prize», die am Mittwochabend auf eine der fünf Auszeichnungen hoffen. Jede der Auszeichnungen ist mit einer Million Pfund (rund 1,13 Millionen Euro) dotiert und soll dazu beitragen, ihre Ideen zum Schutz des Planeten voranzubringen.