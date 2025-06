Auf Tour in Deutschland: Robbie Williams rockt das Schalke-Stadion

Sechs weitere Deutschland–Termine

Nach Gelsenkirchen stehen Williams noch sechs weitere Deutschland–Konzerte bevor. Am 30. Juni gastiert er in der Heinz von Heiden Arena in Hannover, am 9. Juli folgt ein Auftritt in der Red Bull Arena Leipzig. Weiter geht es mit den beiden Berlin–Konzerten am 21. und 22. Juli in der Waldbühne.