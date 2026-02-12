Auftakt der Berlinale: Michelle Yeoh erhält Goldenen Ehrenbären

Die 76. Berlinale ist am Donnerstagabend in Berlin gestartet. Zur Eröffnung waren bereits einige Stars anwesend, darunter Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (63). Sie nahm den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk entgegen. Auf der Bühne wurde sie von ihren Emotionen überwältigt: Der «Everything Everywhere All at Once»–Star konnte die Tränen nicht zurückhalten.