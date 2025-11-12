Auftritt in Tanzshow: Prinz William begeistert TV-Zuschauer

Auch Robert Irwin wurde offenbar von dem Cameo des Prinzen überrascht. Der australische TV–Star und Naturschützer fragte William dann, wie es in Rio gewesen sei, und bezog sich dabei auf die Earthshot–Prize–Zeremonie, die am 5. November in Brasilien stattfand. Er habe ihn vermisst, sagte Prinz William daraufhin mit einem Lächeln und wünschte Robert Irwin noch viel Glück für die Sendung: «Leute, ihr habt wirklich gute Chancen, zu gewinnen», so der 43–Jährige während des Videoanrufs, der vor dem Auftritt des Tanzduos gezeigt wurde.