Aus bei «Sommerhaus»-Paar: Sarah Joelle Jahnel bekam Clips von Affären

Der «Sommerhaus»–Fluch hat damit in der Jubiläumsstaffel erneut zugeschlagen – und zwar schon vor dem regulären Ende der Show. In der RTL–Sendung, in der Paare in Challenges gegeneinander antreten, kann man die beiden noch mehrere Wochen neben anderen Paaren wie Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh oder Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart streiten sehen. Jahnel und ihr Partner waren als Nachrücker in Folge fünf eingezogen.