Aus diesem Grund war Reese Witherspoon nicht im Thriller «Gone Girl»

«David hat mich zur Seite genommen und gesagt, ich sei für diese Rolle völlig ungeeignet, und ich werde dich nicht dafür casten», erzählt Witherspoon in einer Episode des Podcasts «Las Culturistas». «Ich habe all diese Gespräche mit der Autorin Gillian Flynn (54) geführt, und sie wollte, dass ich Amy Dunne spiele. Doch Fincher meinte, ich sei die falsche Person für die Rolle», fügte Witherspoon hinzu.