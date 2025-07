Aus für Kultshow: CBS setzt Stephen Colberts «Late Show» ab

Stephen Colbert gilt als Trump–Kritiker

Zum Aus von «The Late Show With Stephen Colbert» heisst es von CBS: «Wir halten Stephen Colbert für nicht ersetzbar und werden ‹The Late Show› im Mai 2026 in den Ruhestand schicken.» In dem Statement erklären die Senderverantwortlichen weiter, die Absetzung sei «eine rein finanzielle Entscheidung vor dem Hintergrund einer schwierigen Situation in der Late–Night–Szene». Sie stehe in keinerlei Zusammenhang mit Quoten, Inhalten oder Vorgängen im Unternehmen.