Aus gesundheitlichen Gründen: Jürgen Drews muss Auftritt absagen

«Alt werden ist scheisse. Das sage ich sehr oft. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sehr dankbar sein, dass ich überhaupt so alt werden darf. Und das bin ich. Auch wenn es jetzt im Alter oft irgendwo zwickt. Ich kann es manchmal selber gar nicht glauben, dass ich schon 80 bin. Unglaublich», sagte Drews erst vor wenigen Wochen im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.