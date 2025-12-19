Aus gesundheitlichen Gründen: Jürgen Drews muss Auftritt absagen

Schlechte Nachrichten kurz vor den Feiertagen: Jürgen Drews (80) muss einen für Samstag geplanten Auftritt in Kitzbühel absagen. Der «König von Mallorca» hat sich eine Grippe eingefangen und kann deshalb nicht wie geplant auf der Bühne stehen, gibt er selbst auf Instagram bekannt.
Drews beruhigt seine Fans auf Instagram
Der Schlagerstar schreibt dort: «Ihr Lieben! Eigentlich wäre ich morgen bei der ‹Kinderlachen–Gala› in Kitzbühel dabei gewesen, muss aber leider absagen.» Doch der 80–Jährige gibt auch direkt Entwarnung: «Keine Sorge, es ist nur eine Grippe. Wir holen das auf jeden Fall nach.»
Trotz Bühnenabschied noch aktiv
Besonders bitter: Drews wollte bei dem Charity–Event gemeinsam mit seiner Tochter Joelina (30) auftreten. Die Erkältungswelle macht ihnen nun einen Strich durch die Rechnung. Seine Anhänger reagieren verständnisvoll auf die Nachricht. In den Kommentaren wünschen ihm zahlreiche Fans eine schnelle Genesung. «Von Herzen gute Besserung», lautet etwa einer der vielen Genesungswünsche.
Eigentlich hatte sich Jürgen Drews bereits im Januar 2023 im Rahmen einer ARD–Show offiziell von der grossen Bühne verabschiedet. Komplett zurückgezogen hat sich die Schlagerlegende allerdings nicht. Gelegentlich steht er noch bei kleineren Veranstaltungen auf der Bühne.
Schlagerstar kämpft mit Nervenkrankheit
Dass Drews bei Auftritten vorsichtiger geworden ist, hat seinen Grund. Der Entertainer leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, mit ein Grund für seinen Bühnenabschied vor zwei Jahren.
«Alt werden ist scheisse. Das sage ich sehr oft. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sehr dankbar sein, dass ich überhaupt so alt werden darf. Und das bin ich. Auch wenn es jetzt im Alter oft irgendwo zwickt. Ich kann es manchmal selber gar nicht glauben, dass ich schon 80 bin. Unglaublich», sagte Drews erst vor wenigen Wochen im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.