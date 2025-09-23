«Aus Rücksicht und Respekt»: RTL schneidet Laura Dahlmeier aus TV-Show

Vor ihrem Tod bei einem Bergunfall am 28. Juli war Laura Dahlmeier (1993–2025) zu Gast bei der Aufzeichnung von «Drei gegen Einen – Die Show der Champions». Die Biathletin trat in ihrer Sportart gegen Tim Mälzer (54), Jens «Knossi» Knossalla (39) und Jan Köppen (42) an. Nun steht am 27. September bei RTL die Ausstrahlung der Episode auf dem Plan. Die Szenen mit Laura Dahlmeier werden aus Respekt allerdings nicht gezeigt.