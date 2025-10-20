Ausgefallener Red-Carpet-Stil: Emma Corrin mit Blümchenschürze

Laut der britischen «Daily Mail» strahlte Corrin bei dem Auftritt beste Laune aus und winkte den zahlreichen Fans zu, die sich entlang des roten Teppichs versammelt hatten. Der «The Crown»–Star, der die Pronomen they/them verwendet, kombinierte den unkonventionellen Look mit braunen Wildleder–Pumps von Miu Miu und dezenten silbernen Kreolen. Das Styling bewies einmal mehr Corrins Gespür für Mode jenseits klassischer Konventionen. Bei der Premiere von «100 Nights of Hero», dem neuen Film mit Corrin in einer der Hauptrollen, stahl der Star damit allen anderen die Show.