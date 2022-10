Ausgezeichnet! Thekla Carola Wied als «Martha Liebermann»

Der Solf-Kreis war eine von Frauen angeführte Widerstandsgruppe. Johanna Solf (1887-1954), Gründerin der regimekritischen Vereinigung, war ab Januar 1944 mehr als ein Jahr lang in Haft. «Obwohl sie wiederholt gefoltert wurde, verriet sie niemanden». Sie überlebte das Naziregime und starb 1954 in Starnberg. Auch ihre Tochter Gräfin Lagi von Ballestrem (1909-1955) - im Film verkörpert von Johanna Polley (30) - engagierte sich in der Widerstandsgruppe, wurde verhaftet und verriet niemanden. Sie starb allerdings mit nur 46 Jahren an den Spätfolgen ihrer Haft (1944/1945).