Austin Butler: Er hatte acht Monate ein Stück Glas im Fuss stecken

Auch während des Drehs von «Caught Stealing» musste Butler dann einige Schmerzen über sich ergehen lassen. «Ich war ständig mit blauen Flecken übersät. Jeden Tag gab es einen Neuen», erzählte er in dem gleichen Interview. «An einem Metallteil» habe er sich etwa während des Drehs «das Schienbein aufgeschnitten, ich musste über etwas springen».