Austin Butler erklärt sein virales Tanzvideo bei Bad Bunnys Konzert

Schwingende Hüften, aber verschränkte Arme: Vor Kurzem ging ein Video von Schauspieler Austin Butler (33) in den sozialen Medien viral, das ihn auf der Bühne bei einem Konzert von Superstar Bad Bunny (31) in Puerto Rico zeigt. Das Netz rätselte: War der Hollywoodstar einfach schüchtern, schlecht gelaunt oder was genau ging da vor sich? Jetzt hat der 33–Jährige in der «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» selbst erklärt, wie es zu dem Moment kam – und die Geschichte ist so absurd, dass sie fast schon filmreif ist.