Australian Open: Sophia Thomalla freut sich über Sieg von Zverev

Gemeinsame Reise nach Australien

Zusammen mit ihrem Lebensgefährten ist Sophia Thomalla schon seit mehreren Tagen in Australien. Sie lässt ihre Fans auf ihrem offiziellen Instagram–Account wie gewohnt an ihren Highlights dort teilhaben. So postete Thomalla bereits am 27. Dezember einige Schnappschüsse von einem Helikopter–Flug mit Zverev, einer anschliessenden Wanderung durch die Natur und einem gemeinsamen Besuch der putzigen Kurzschwanzkängurus, genannt Quokkas. Ihre Bilderstrecke kommentierte sie mit den Worten: «Bester Tag aller Zeiten!» Auch Kunstgalerien besuchte die 34–Jährige bereits, wie sie ebenfalls zeigte, während sich Zverev auf das Turnier vorbereitete.