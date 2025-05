Austropop-Legende Manfred O. Tauchen ist tot

Manfred O. Tauchen spielte in Filmen mit Tom Gerhardt oder Didi Hallervorden

Auch als Schauspieler war Tauchen, meist in Komödien, immer wieder einmal zu sehen. So spielte er unter anderem an der Seite von Tom Gerhardt (67) in der Kult–Mallorca–Klamotte «Ballermann 6» oder in dem Dieter–Hallervorden–Streifen «Didi und die Rache der Enterbten» mit. Auch in der RTL–Serie «Unter uns» war der gebürtige Wiener im Jahr 1995 in der Rolle des Raphael van Baalen zu sehen.