Auszeit: Tocotronic müssen auf Gitarrist Rick McPhail verzichten

Rick McPhail hat noch an neuem Album mitgearbeitet

«Unser Gitarrist Rick McPhail hat aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen um eine Auszeit für unbestimmte Zeit bei Tocotronic gebeten», heisst es in einem Beitrag der Band auf ihrem offiziellen Instagram–Account. Kurz nach Fertigstellung eines neuen Albums, an dem McPhail noch mitgearbeitet habe, habe er seine Bitte der Gruppe mitgeteilt. «Wir wünschen Rick alles Gute für die nahe Zukunft und bitten aus Rücksichtnahme auf seine Privatsphäre auf weitere Rückfragen zu verzichten», heisst es abschliessend in dem Statement. Zusätzliche Details werden nicht genannt.