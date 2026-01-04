«Avatar: Fire and Ash» knackt die Milliarden-Dollar-Grenze

Denn der 71–Jährige hat damit erneut Geschichte geschrieben. Cameron ist bereits für drei der vier erfolgreichsten Filme aller Zeiten verantwortlich: Der erste «Avatar» führt die Liste mit beinahe drei Milliarden Dollar an, dessen Fortsetzung «Avatar: The Way of Water» rangiert auf Platz drei, gefolgt von Camerons «Titanic». Einzig dem auf Platz zwei der ewigen Bestenliste befindlichen Marvel–Streifen «Avengers: Endgame» gelang es, Camerons Dominanz zu brechen. Mit dem dritten Pandora–Abenteuer zementiert dieser nun erneut seinen Status als kommerziell erfolgreichster Filmemacher überhaupt.