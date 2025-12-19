«Avatar»-Gerücht: James Cameron widerspricht Matt Damon

So lief das Gespräch laut James Cameron ab

Cameron erklärte dazu nun, dass es zwar Gespräche darüber gegeben habe, Matt Damon für den Film zu engagieren, aber es sei nie über dieses Stadium hinausgekommen. «Ihm wurde die Rolle nie angeboten», sagte er dem «Hollywood Reporter». Er könne sich nicht erinnern, ob er ihm das Drehbuch geschickt habe oder nicht. Sie hätten aber telefoniert, so der Regisseur und Matt Damon habe ihm gesagt: «Ich würde sehr gerne einen Film mit Ihnen drehen. Ich habe grossen Respekt vor Ihnen als Filmemacher.» «Avatar» hätte sich «faszinierend» für den Schauspieler angehört, der laut Cameron dann sagte: «Aber ich muss wirklich diesen Jason–Bourne–Film machen. Ich habe bereits zugesagt, es ist ein direkter Konflikt, und daher muss ich leider ablehnen.»