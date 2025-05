«Avengers»: Disney verschiebt die nächsten beiden Filme

Die Rückkehr der Avengers verspätet sich. Wie das Branchenblatt «Variety» vermeldet, hat Disney die nächsten beiden Filme um das Marvel–Superheldenteam verschoben. Und das je um mehr als ein halbes Jahr. Der gerade entstehende «Avengers: Doomsday» soll demnach am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen. Ursprünglich hatte Disney für den fünften «Avengers»–Film einen Start am 1. Mai 2026 anvisiert. Um den Rhythmus zu halten, schraubte Disney auch an dem Termin von Teil sechs. «Avengers: Secret Wars» soll statt am 7. Mai 2027 am 17. Dezember 2027 starten.