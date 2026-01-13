«Avengers: Doomsday»: Teaser zeigt Letita Wrights Shuri und das Ding

Neben dem Ding sollen auch die anderen drei Mitglieder der Fantastic Four auftauchen. Im Teaser sind sie aber noch nicht zu sehen. In «Avengers: Doomsday», der am 18. Dezember anlaufen soll, werden damit auch Pedro Pascal (50), Vanessa Kirby (37) und Joseph Quinn (31) als Mister Fantastic, Invisible Woman und die Human Torch auf eine ganze Reihe weiterer grosser anderer Namen stossen – sowohl wenn es um Helden und Bösewichte, als auch um die Stars hinter den Rollen geht. Mit dabei sind unter anderem Chris Evans (44) als Captain America, Chris Hemsworth (42) als Thor, Florence Pugh (30) als Black Widow und Robert Downey Jr. (60) als Superschurke Victor von Doom.